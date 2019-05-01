Казань, 1 мая, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Татарстанстат в День весны и труда обнародовал данные о численности и среднемесячной зарплате работающих на предприятиях и в организациях региона. Средние зарплаты представлены для разных отраслей экономики республики за первые два месяца 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

По данным органов статистики, в январе-феврале 2019 года больше всего работающих было в сфере обрабатывающих производств — 250,7 тыс. человек, где средние зарплаты составляли 37 806,8 рубля. На втором месте по численности работников расположилась сфера сфера образования — 155,5 тыс. человек при средних зарплатах 27 955 рублей, на третьем месте — сферы торговли, ремонта автотранспортных средств — 147,7 тыс. человек при средних зарплатах 29,8 тыс. рублей. Ещё 106,9 тыс. человек работают в сфере транспортировки и хранения, где средние зарплаты составляют 31,43 тыс. рублей. Сферу здравоохранения и социальных услуг представляют 97,8 тыс. человек, здесь зарплаты в среднем составили 34,61 тыс. рублей.

Высокие зарплаты за рассматриваемый период предлагались в сферах организации досуга и развлечений — 42,83 тыс. рублей, где работали 22 тыс. человек, сфере обеспечения газом, паром, электроэнергией — 44,09 тыс. рублей, а численность работающих составляла 35,7 тыс. человек. Выше средней по региону, что составляла за этот период 34,2 тыс. рублей, были доходы и в сфере информатизации и связи — 44,06 тыс. рублей, где работали 36 тыс. человек, сфере финансов и страхования — 47,77 тыс. рублей при 29,3 тыс. работающих, а также в сфере научной и технической деятельности — 48,05 тыс. рублей при 52,7 тыс. работников.

Напомним, 1 мая в Татарии ожидается 15 праздничных митингов и пять шествий.