Магадан, 1 мая, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Магаданской области на первомайскую демонстрацию люди вышли с шарами, цветами и даже с собаками. Помимо колонн представителей разных партий, компаний организаций и народов в шествии принимали участие собаки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА MagadanMedia Первомайское шествие в Магадане

ИА MagadanMedia Первомайское шествие в Магадане

Читайте также: Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

Фоторепортаж с первомайской демонстрации опубликовало ИА MagadanMedia. Издание подчёркивает, что первое мая порадовало горожан солнечной погодой и сообщает, что в праздничном шествии приняли участие тысячи горожан.

ИА MagadanMedia Первомайское шествие в Магадане

Губернатор Магаданской области Сергей Носов, поздравляя колымчан с 1 мая, назвал этот день «праздником настоящих патриотов своей Отчизны».

«Колымчане своим трудом вносят вклад в процветание Магаданской области, Дальнего Востока и всей страны. Перспективы территории колоссальны, и мы делаем всё необходимое, чтобы реализовать потенциал области», — отметил глава региона.

«Яркий, красочный, звонкий, этот майский день врывается в наш северный город настоящей весной, — обратился с праздничной речью мэр Магадана Юрий Гришан. — Первомайское праздничное шествие объединяет тысячи горожан, и с каждым годом его участников становится больше. Все вместе, дружными нарядными колоннами в знак солидарности, единства, любви к родному Магадану мы следуем по его главной улице — города, где живем, трудимся, строим будущее. Ведь всё, чем по праву гордится Магадан — это результаты труда жителей, тех, кто строил город, кто созидает его настоящее и будущее. Когда мы едины, все достижимо!».

ИА MagadanMedia Первомайское шествие в Магадане

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке первомайское шествие получилось политическим — полицейские «выдёргивали» людей в жёлтых жилетах из колонн и отбирали одежду, которая являлась призывом отправить в отставку главу края Владимира Илюхина.