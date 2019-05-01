Владивосток, 1 мая, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Более 20 тысяч человек прошли в колоннах первомайской демонстрации по центральной улице Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Первомай во Владивостоке

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Первомай во Владивостоке

Трудовые коллективы, представители учебных учреждений, общественные организации и политические партии праздничным шествием отметили сегодня Первое мая в столице ДФО. С утра во Владивостоке шёл дождь, но слякоть и сырость не смогли помешать жителям города вдохновенно выразить свою солидарность с тружениками, ветеранами труда.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Первомай во Владивостоке

Этот праздник вызывает уважение к людям, которые создают благополучие для нашей страны, трудятся на благо края. В Приморье почти 200 тысяч человек — ветераны труда. Эти люди — наше богатство, и мы будем продолжать их славные традиции», — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Первомай во Владивостоке

Как сообщало ИА REGNUM, более 35 тыс. горожан вышли на первомайскую демонстрацию в Хабаровске. Вместе по городу прошли единороссы и коммунисты, представители ЛДПР и «Справедливой России», других политических партий. Вместе с ними шли в колоннах общественные, молодёжные и детские организации, трудовые коллективы. Горожан поздравили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и председатель Краевого объединения профсоюзов Галина Кононенко.