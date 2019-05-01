Якутск, 1 мая, 2019, 07:01 — ИА Регнум. Обманутые дольщики Якутии воспользовались шествием на 1 мая как способом бороться за свои права. Люди вышли на демонстрацию с лозунгами «Законы должны работать для простых граждан, а не для мошенников», «Мы — за свои права!», «Власть, прими меры!», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА SakhaDay Обманутые дольщики на первомайской демонстрации в Якутске

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Фото первомайских транспарантов колонны обманутых дольщиков на 1 мая опубликовало ИА SakhaDay. «Нас 1600 человек», — сообщили люди. Среди растяжек также были такие: «Время летит — стройка стоит!» и «НКО Квадрат — защита прав обманутых дольщиков Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии к 1 мая постамент под памятником Ленина обтянули баннером, окрашенным в цвета партии «Единая Россия». Некоторым горожанам такое предпраздничное украшение понравилось, но есть и те, кто иронизирует про «гибридный менталитет».