Хабаровск, 1 мая, 2019, 06:57 — ИА Регнум. Более 35 тыс. горожан вышли на первомайскую демонстрацию в Хабаровске. Вместе по городу прошли единороссы и коммунисты, представители ЛДПР и «Справедливой России», других политических партий. Вместе с ними шли в колоннах общественные, молодёжные и детские организации, трудовые коллективы. Горожан поздравили губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и председатель Краевого объединения профсоюзов Галина Кононенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск 1 мая

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск 1 мая

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Первомай в Хабаровске начался с митинга на площади Ленина. Обращаясь к горожанам, Сергей Фургал подчеркнул, что все вместе жители региона трудятся, чтобы сделать край лучше и комфортнее.

«Я благодарю за многолетнюю добросовестную работу наших ветеранов, чьими трудовыми достижениями мы по праву гордимся. И возлагаю большие надежды на нашу молодежь, которая успешно и активно осваивает новые знания, новые специальности», — сказал глава региона, пожелав землякам мира, добра и счастья.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Хабаровск 1 мая

После митинга по городу в колоннах прошли все, кто пришел на праздник. Шествие завершилось на Комсомольской площади, где проходит праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, Первомай отмечают во всех регионах ДФО. Везде, кроме Камчатки, на демонстрацию пришли политические партии со своей символикой. Только на Камчатке власти, боясь повторения Первомая — 2018 года, когда оппозиция при активной поддержке населения, требовала отставки губернатора Владимира Илюхина, запретили проход политпартий в первомайских колоннах.