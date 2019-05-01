Южно-Сахалинск, 1 мая, 2019, 06:51 — ИА Регнум. Более 5 тыс. человек вышли на Первомайскую демонстрацию в Южно-Сахалинске. Площадь выглядела невероятно яркой и праздничной от смешения флагов России, Сахалина, политических партий, воздушных шаров и празднично одетых людей. Глава региона Валерий Лимаренко пожелал сахалинцам мира, добра и счастья, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Алексей Лукашевич 1 мая Южно-Сахалинск

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Первое мая мы по традиции встречаем с коллегами и друзьями, заряжаемся позитивным настроем, энергией на новые профессиональные и личные свершения, и, конечно, отмечаем все достижения Сахалинской области. Желаю вам крепкого здоровья. Мира, счастья и добра!», — сказал Валерий Лимаренко.

Алексей Лукашевич 1 мая Южно-Сахалинск

По площади в Южно-Сахалинске шли многочисленные колонны политических партий, со своей символикой, лидеры партий, движений, руководители организаций также выступали перед горожанами, желали им новых трудовых побед, счастья, здоровья и мира.

Из репродукторов на площади звучала музыка советских времен. Первомай на Сахалине порадовал ярким весенним солнцем и теплом.

Впервые Первомай на Сахалине отпраздновали в далеком 1946 году, сразу после освобождения острова от японских милитаристов. В митинге на привокзальной площади приняли участие, в том числе, и японские жители Сахалина.

Алексей Лукашевич 1 мая Южно-Сахалинск

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке накануне Первомая власти перессорились с оппозицией. Впервые за всю историю власти запретили проход партийных колонн по площади. Оппозиция решила выйти в желтых жилетах в знак протеста. Власти запретили торговцам продавать жилеты до 2 мая. Утром 1 мая полицейские задержали депутатов — справороссов Михаила Пучковского и Александра Каменюка и общественного активиста и блогера Александра Зайцева. Без объяснения причин их продержали в самом отдаленном полицейском отделении на окраине города Петропавловска-Камчатского и выпустили, не извинившись, только когда колонны уже пошли по площади. Из колонн демонстрантов полицейские вытаскивали людей в желтых жилетах и отбирали «крамольную» с точки зрения властей, одежду.