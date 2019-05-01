Филадельфия, США, 1 мая, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Приговор американского суда, согласно которому гражданка РФ Мария Бутина осуждена на полтора года тюрьмы, — это произвол, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире PHILLYfm.

Pavel Starikov Мария Бутина

«Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол», — сказал Антонов.

Он отметил, что будь она не из России, такого приговора и такого преследования бы не было. По словам Антонова, история с арестом, судом и всем «делом Бутиной» — исключительно политизированная.

«Ничего за её деятельностью не стоит», — отметил Антонов, подчеркнув, что полтора года тюрьмы — абсурдный приговор.

Напомним, Бутину приговорили к полутора годам тюремного заключения в США. Гражданку России американский суд признал учпстницей «сговора с целью незаконной работы на правительство РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский МИД назвал это решение властей Штатов «позорным пятном на американской судебной системе, беспрекословно выполнившей откровенный политический заказ».