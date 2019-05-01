Каракас, 1 мая, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Продолжение беспорядков в Венесуэле 1 мая анонсировал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Венесуэле

«1 мая мы продолжим нашу борьбу на улицах», — заявил Гуайдо.

Американский ставленник утверждает, что военные не станут защищать законную власть, поскольку глава государства Николас Мадуро для них не авторитет.

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Напомним, по вине Гуайдо, призвавшего венесуэльцев свергнуть власть, в Каракасе происходят беспорядки. В результате столкновений с силовиками ранения получили 70 человек.

Власти Венесуэлы остановили военный переворот, который начал разворачиваться в Каракасе. Был применен слезоточивый газ. Отметим, что в протестах участвовали оппозиционеры, многие из которых были одеты в военную форму.

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