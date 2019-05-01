Прага, 1 мая, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Чешский конституционный суд счёл правомочными действия владельца отеля Brioni в городе Острава (Чехия), который пускал туристов из РФ только при условии, что они письменно заявят об «аннексии» Крыма Россией, пишет Pravo.

Отель Brioni в городе Острава. Чехия

Таким образом было признано неверным решение суда предыдущей инстанции о том, что владелец отеля допустил дискриминацию по национальному признаку.

В пользу владельца было названо то обстоятельство, что он разместил предупреждение: «С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ» — в связи с «аннексией Крыма». Конституционный суд счёл, что оно было составлено в корректной форме.

Напомним, скандал вокруг отеля Brioni разразился в 2014 году, когда его владелец Томаш Крчмарж не позволил заселиться 49 российским спортсменам. Он разрешил заселяться только тем гражданам России, которые написали бумагу, что считают Крым аннекированным Россией.

После этого на Крчмаржа был подан иск, и ему назначили штраф за дискриминацию в размере 50 тысяч крон, или порядка двух тысяч евро. Верховный суд Чехии снизил размер штрафа до пяти тысяч крон.