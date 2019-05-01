Абуджа, 1 мая, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Правоохранительным органам Нигерии удалось спасти ранее похищенных на юге страны двух работников нефтегазового концерна Shell, сообщает агентство Reuters.

AMISOM Public Information Нигерийские силовики

Сообщается, что сотрудники компании были освобождены в результате спецоперации, проведенной нигерийскими силовиками. Других подробностей освобождения похищенных людей не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 апреля, злоумышленники похитили двух сотрудников концерна Shell в нигерийском штате Риверс. Отмечалось, что нападавшие убили двух охранников и смогли похитить работников нефтегазового концерна, возвращавшихся из командировки.