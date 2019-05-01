Филадельфия, США, 1 мая, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Расходы стран НАТО в 2018 г. на оборону в 20 раз превысили оборонные расходы России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе выступления в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Солдаты НАТО

По словам Антнонова, затраты альянса на оборону в минувшем году составили около триллиона долларов. В основном расходы на оборону несли Соединённые Штаты — $684,4 млрд, в то время как доля европейских членов альянса составила $281,7 млрд. Расходы РФ на оборону составили в этот же период около $46 млрд.

«Таким образом, военный бюджет альянса более чем в 20 раз превысил оборонные расходы России», — сказал Антонов.

По его словам, Россия не намерена поощрять втягивание её в затратную гонку вооружений.

Комментируя прекращение по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Антонов отметил, что в США многие государственные деятели признают принцип «в ядерной войне победителя быть не может», который не раз обозначала Россия.