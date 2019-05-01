Пхеньян, 1 мая, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Затягивание переговоров со стороны Соединенных Штатов по денуклеаризации Корейского полуострова может привести к нежелательным последствиям, заявила первый заместитель главы МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщает Центральное телеграфное агентство Корей (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

По ее словам, Соединенным Штатам необходимо сменить свой подход к переговорному процессу. Цой Сон Хи добавила, что северокорейские власти настроены на продолжение диалога по ядерному разоружению, но подчеркнула, что Вашингтону необходимо учитывать и позицию Пхеньяна по этому вопросу. Она также посоветовала США не затягивать переговорный процесс, иначе последствия могут быть «нежелательными».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что безопасность на Корейском полуострове зависит от позиции Соединенных Штатов. По его словам, США продемонстрировали недружественную позицию на саммите во вьетнамском Ханое, из-за чего процесс переговоров повис на мертвой точке.