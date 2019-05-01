Вашингтон, 1 мая, 2019, 03:13 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хотел сбежать на Кубу во время попытки госпереворота, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью CNN.

Gage Skidmore Майк Помпео

Американец утверждает, что Мадуро остался в Венесуэле только потому, что его «уговорили русские». Якобы у Мадуро уже был приготовлен самолет, чтобы «сбежать на Кубу».

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Напомним, власти Венесуэлы пресекли попытку госпереворота: 30 апреля были подавлены протесты, организованные проамериканской оппозицией. В Каракасе называют американцев авторами этого неконституционного действа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Штатов по нацбезопасности Джон Болтон заявил в адрес России, чтобы она не вмешивалась в дела Венесуэлы. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил Кубе новыми санкциями за поддержку Мадуро.