Лондон, 1 мая, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Два самолета столкнулись в аэропорту «Восточный Мидландс» в Великобритании, сообщает газета The Mirror.

Emeraude Аэропорт «Восточный Мидландс»

Сообщается, что причиной столкновения авиалайнеров на взлетно-посадочной полосе стал сильный туман. По словам очевидцев, из-за непогоды также были задержаны и другие авиарейсы. В результате столкновения самолетов пострадавших не было. О характере повреждений авиалайнеров не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в японском аэропорту «Нарита» столкнулись два грузовых самолета. В результате аварии один из самолетов получил повреждения хвостового оперения, второй — повреждение двигателя.