Каракас, 1 мая, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Слезоточивый газ был применён против венесуэльских оппозиционеров, устроивших беспорядки в Каракасе, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

Это произошло около базы венесуэльских ВВС. Участники акции протеста были одеты в военную форму.

https://twitter.com/jemalrasheed2/status/1123200562726678528

Напомним, в Каракасе была предпринята попытка госпереворота. В ходе акций протеста, начатых венесуэльской оппозицией, пострадали 52 человека.

Американские власти выступили в поддержку оппозиции и призвали военных предать президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сети появилась видеозапись наезда бронемашины на толпу протестующих.

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