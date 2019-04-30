Москва, 1 мая, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Американская политика в отношении Венесуэлы беспардонна, заявил член Совфеда Константин Косачёв в Facebook.

Кукрыниксы. «Вопрос, кто «за», кто «против», кто «воздержался» вдруг, здесь разрешают просто — выкручиваньем рук». 1979

Комментируя заявления, сделанные советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном в связи с происходящим в Венесуэле, Косачёв написал:

«Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову. Более крепкие выражения оставляю за скобками».

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Напомним, власти Венесуэлы предотвратили 30 апреля попытку госпереворота. После этого Болтон призвал военных перейти на сторону организатора беспорядков — лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Болтон обратился через соцсеть к российской власти, чтобы она «не вмешивалась» в дела Венесуэлы — ведь «речь идёт о жизни мирных венесуэльцев».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле в ходе столкновений пострадали более полсотни человек. Один человек получил огнестрельное ранение, 32 ранены резиновыми пулями.

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