Вашингтон, 1 мая, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Вещание американского телеканала CNN было прекращено в Венесуэле правительством Боливарианской Республики, утверждает официальный сайт американского телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«DirecTV, Net Uno, Intercable, and Telefónica получили приказ от регулятора правительства Венесуэлы заблокировать телеканал CNN… Это значит, что CNN отключили от эфира в тот момент, когда телеканал показывал кадры, как военнослужащие армии Венесуэлы переехали протестущих на военной базе Ла Карлота в Каракасе», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля сторонники американской марионетки Хуана Гуайдо начали акцию протеста в Венесуэле, на сторону оппозиционера перешла часть военных. Позднее акция протеста была подавлена. Как выяснилось, большинство военных оппозиция обманом выманила с военной базы.