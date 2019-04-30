Вашингтон, 1 мая, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Новый дизайн Facebook продемонстрирован основатель соцсети Марк Цукерберг на конференции F8.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

https://twitter.com/EttoreRossetti/status/1123297098659549184

По словам автора соцсети, обновлённый Facebook будет очень отличаться от того, каким пользователи привыкли видеть его за 15 лет. Он изменится не только внешне, но и по функциям.

Новый вариант назван FB5. Теперь в Facebook не будет синей шапки в верхней части страницы, а сама страница станет более светлой. Как утверждает разработчик, в FB5 будет легче найти нужную информацию.