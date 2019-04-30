Лиссабон, 1 мая, 2019, 00:49 — ИА Регнум. Португальский футболист Криштиану Роналду стал владельцем самого дорогого в мире авто, сообщает La Stampa TV.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

https://twitter.com/LaStampaTV/status/1123256219135725568

Bugatti La Voiture Noire футболист купил за €11 млн. Пока автомобиль проходит отладку, поэтому Роналду начнёт ездить на нём только через два года.

Напомним, нападающий Роналду выступает за ФК «Ювентус» (Италия). В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы 2016 года.