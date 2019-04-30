Париж, 30 апреля, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Власти Франции объявили о повышенных мерах безопасности в связи с массовыми мероприятиями на 1 мая, 30 апреля передаёт агентство Associated Press.

Pablo Ibañez Французские полицейские

Согласно заявлению главы МВД Франции Кристофа Кастанера, власти намерены защитить «законопослушных граждан» от радикалов, намеренных сделать Париж «столицей беспорядков».

По информации властей, в беспорядках намерены участвовать от 1000 до 2000 «радикальных активистов». Им будут противостоять 7400 полицейских.

Читайте также: Поменьше жёлтожилетных восторгов, господа патриоты