Ереван, 30 апреля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване сегодня, 30 апреля, прошло заседание Евразийского межправительственного совета. С 1 января 2019 года Армения приняла председательство в органах ЕАЭС — Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межпарламентском совете и Евразийской экономической комиссии.

primeminister.am Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване

Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереван прибыли председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и главы правительств стран-участниц ЕАЭС — председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам Пашиняна, участие в Евразийском экономическом союзе является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Армении.

«Правительство Армении осуществляет масштабные реформы, конечной целью которых является создание конкурентоспособной и технологически развитой экономики и современного общества, основанного на универсальных принципах равенства, справедливости и верховенства закона», — сказал армянский премьер.

Он отметил, что наблюдается устойчивый рост товарооборота Армении со странами Союза. Удельный вес стран Евразийского экономического союза в экспорте Армении в 2018 году достиг 28,5%. Экспорт в страны Союза вырос на 20%, а товарооборот в целом — на более чем 11%.

«Одним из ключевых интеграционных направлений Евразийского экономического союза является создание общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов и поэтапное формирование общего электроэнергетического рынка.

Нам видится необходимым активизировать усилия, направленные на скорейшее решение чувствительного вопроса ценообразования на недискриминационной основе на энергоресурсы и их транзит по территориям государств-членов Союза, в том числе и с учётом транзитных компонентов», — сказал Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, на заседании были обсуждены вопросы, связанные с реализацией цифровой повестки ЕАЭС, устранением препятствий на внутреннем рынке, сотрудничеством в промышленной, торговой, таможенной и экономической сферах.

Главы правительств стран-участниц ЕАЭС также коснулись создания евразийской сети в промышленной и технологической сферах и обсудили шаги в этом направлении. В повестке обсуждения был также вопрос об описании эталонной модели национального механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.

На заседании был также представлен доклад Евразийской экономической комиссии «О создании условий для развития цифровой экосистемы торговли в Евразийском экономическом союзе», включающий рекомендации по развитию интернет-торговли в ЕАЭС, а также доклад ЕЭК о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2018 году и об утверждении единых подходов к определению страны происхождения при вывозе товаров.

По итогам заседания был подписан ряд документов, касающихся промышленной кооперации, использования электронной цифровой подписи, устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка, применения общих подходов при импорте и экспорте товаров, развития системы цифровой торговли в ЕАЭС, внедрения системы «единого окна» в системе регулирования экономической деятельности.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в августе в городе Чолпон-Ата, Киргизия.