Киев, 30 апреля, 2019, 23:03 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона и пообещал гражданам Украины, что будет трудиться на посту главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила результаты президентских выборов. Я ещё раз всех благодарю за поддержку», — пишет Зеленский.

Он также отметил, что именно в этот день — 30 апреля, ровно 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. В связи с этим Зеленский решил процитировать речь Вашингтона на инаугурации.

«Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, называемого совестью». Вот это я вам, украинцы, всем обещаю: несмотря на ваш выбор, обещаю трудиться», — написал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как стало понятно, что Зеленский выиграл выборы президента Украины, он уехал отдыхать с семьей в Турцию, что вызвало много вопросов на Украине. Действующий президент Украины Пётр Порошенко смог добиться того, что официальное объявление результатов выборов было сделано в последний разрешенный законом день — сегодня.

Далее Порошенко, по всей видимости, будет добиваться максимального оттягивания проведения церемонии инаугурации Зеленского. Сделано это будет для того, чтобы не дать новому президенту возможность распустить Верховную раду.