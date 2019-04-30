Москва, 30 апреля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление супруги избранного президента Украины Владимира Зеленского о его намерении не идти на уступки России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

При этом, по мнению Пушкова, у Зеленского «нет на руках ни одной новой карты», а «курс Порошенко продвинет его только к фиаско».

Ранее сегодня Елена Зеленская в интервью американскому изданию The Daily Beast заявила, что будущий президент Украины «не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров». При этом она не исключила, что переговоры с российской стороной могут состояться уже в ближайшее время.