Мадрид, 30 апреля, 2019, 22:56 — ИА Регнум. «Военные расходы России сократились в 2018 году четвертый год подряд, и впервые страна не вошла в пятерку государств, которые большую часть своего бюджета тратят на оборонную деятельность», — сообщает испанское издание La Vanguardia, ссылаясь на доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIRPI), опубликованный в минувший понедельник, 29 апреля.

7th Army Training Command Латвийская армия

Но, несмотря на это, страх, который внушает Россия странам Восточной Европы, привёл к тому, что несколько государств из этого региона увеличили долю бюджета, идущую на оборону, добавляет СМИ.

Это, например, случай Украины, которая в прошлом году потратила на 24% больше на оборонную область, доведя свой военный бюджет до 4,4 миллиарда долларов. Аналогичный процент роста оборонных расходов, согласно докладу шведского университета, был зарегистрирован в Болгарии, Румынии, Латвии и Литве. Военные расходы Польши тоже увеличились, однако не столь резким образом — на 8,9%, то есть до 11,6 миллиарда долларов.

Рост оборонных расходов в Центральной и Восточной Европе «обязан прежде всего усилению ощущения угрозы, исходящей от России, и это вопреки тому, что российские военные расходы уменьшались два последних года», высказался по этому поводу Питер Веземан, ведущий исследователь Стокгольмского института исследования проблем мира.

Фактически доклад SIRPI продемонстрировал, что расходы России на оборону снизились на 3,5% между 2017 и 2018 годом, и это помещает её на шестую позицию в списке стран, имеющих самый большой военный бюджет, с результатом 61,4 миллиарда долларов, подчеркивает La Vanguardia.

В минувшем году Россию обогнали в этом отношении Соединённые Штаты (649 миллиардов долларов, увеличение на 4,6%), Китай (250 миллиардов, увеличение на 5%), Саудовская Аравия (67,6 миллиарда), Индия (66,5 миллиарда) и Франция (63,8 миллиарда). Всего мировые военные расходы составили в 2018 году 1,8 триллиона долларов.