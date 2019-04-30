Киев, 30 апреля, 2019, 22:30 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский провёл 30 апреля встречу с главой Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Orthodox.org.ua Встреча Владимира Зеленского с главой Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием

Как отмечается, в ходе встречи обсуждалась ситуация, сложившаяся в религиозной сфере Украины. Митрополит Онуфрий поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему «Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и её народу».

Ранее сегодня Владимир Зеленский также встретился с главой неканонической Православной церкви Украины Епифанием. Пресс-служба ПЦУ распространила фотографии со встречи, однако подробностей о содержании состоявшихся переговоров не раскрывалось.