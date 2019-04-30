Амстердам, 30 апреля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Голландская компания Talpa Media, которая владеет правами на шоу The Voice (в российском варианте «Голос» и «Голос. Дети») крайне обеспокоена скандалом, который разразился в финале шестого сезона «Голос. Дети» на российском Первом канале. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-служба компании.

Okras Телевизионное шоу «Голос. Дети»

Напомним, что победителем в шестом сезоне телешоу «Голос. Дети» стала дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Победа Абрамовой была поставлена под сомнение большинство телезрителей, так как на всех этапах конкурса она явно не блистала вокальными талантами.

Вскоре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что при зрительском голосовании в финале конкурса были отмечены некоторые аномалии. Так, за Абрамову было отдано аномально большое число голосов, чего ранее не бывало.

В итоге было начато расследование, для проведения которого была привлечена независимая компания Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак. Эта компания сотрудничает с Интерполом.

В Talpa Media заявили, что крайне обеспокоены ситуацией с финалом шестого сезона «Голос. Дети» и относятся к этому серьезно. Компания ведет консультации с руководством Первого канала.