Алжир, 30 апреля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Члены алжирского «Фронта национального освобождения» (FLN) — избрали нового главу, 30 апреля передает агентство Reuters.

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По сообщению алжирских государственных СМИ, новым лидером правящей партии Алжира стал 50-летний бизнесмен Мохамед Джемаи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алжире с конца февраля 2019 года проходят массовые протесты, которые уже привели к отставке многолетнего президента страны Абдель Азиза Бутефлики.

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