Москва, 30 апреля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Владимир Путин подписал Указ о назначении Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Другим указом глава государства освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, а также от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.