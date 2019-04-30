Токио, 30 апреля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Японская компания Sharp представила прототип своего первого складного смартфона, который она планирует достаточно скоро выпустить в продажу. Sharp Corp. последовала примеру своих китайских и южнокорейских конкурентов, которые также активно развивают мобильные технологии следующего поколения.

Цитата из видео Youtube.com «Sharp Foldable AMOLED prototype Apr 2019» Складной смартфон от Sharp

Представители компании заявили, что продукт прошел уже около 300 000 испытаний на складывание. Исследовались возможные пути деформации экрана при закрытии и открытии крышки устройства. Sharp для своего смартфона использует органическую электролюминесцентную панель для дисплея, а не жидкокристаллический дисплей, чтобы сделать экран устройства более тонким и легким, сообщает японское информационное агентство «Киодо Цусин».

«То, что смартфон можно сложить, уже стало прорывом в технологиях. Это защитит экран от царапин и других повреждений», — заявили представители Sharp.

Большой проблемой для компании остаётся высокая цена такого смартфона, что может ограничить распространение устройства и затормозить скорость продаж.