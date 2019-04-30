Японская компания Sharp представила свой первый складной смартфон
Токио, 30 апреля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Японская компания Sharp представила прототип своего первого складного смартфона, который она планирует достаточно скоро выпустить в продажу. Sharp Corp. последовала примеру своих китайских и южнокорейских конкурентов, которые также активно развивают мобильные технологии следующего поколения.
Представители компании заявили, что продукт прошел уже около 300 000 испытаний на складывание. Исследовались возможные пути деформации экрана при закрытии и открытии крышки устройства. Sharp для своего смартфона использует органическую электролюминесцентную панель для дисплея, а не жидкокристаллический дисплей, чтобы сделать экран устройства более тонким и легким, сообщает японское информационное агентство «Киодо Цусин».
«То, что смартфон можно сложить, уже стало прорывом в технологиях. Это защитит экран от царапин и других повреждений», — заявили представители Sharp.
Большой проблемой для компании остаётся высокая цена такого смартфона, что может ограничить распространение устройства и затормозить скорость продаж.