Анкара, 30 апреля, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Генеральный директор компании Türk Telekom Пол Доани, опираясь на данные, предоставленные Советом статистики Турции, сообщил, что использование интернета населением Турции возросло с 48 до 72%. Для женщин этот показатель вырос с 38 до 65%, использование же компьютеров выросло с 39 до 50%.

Стамбул

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Пол Доани отметил, что в деле распространения интернет-технологий среди турецкого населения огромную роль играет проект социальной ответственности «С интернетом жизнь проста». Он обратил внимание на то, что в таких вопросах проявляется пропасть между западными и восточными, городскими и сельскими регионами Турции. Генеральный директор подчеркнул, что именно знакомство с интернетом открыло путь в бизнес-сообщество Турции некоторым женщинам, которые сегодня добились значительных успехов. Пол Доани, в частности, заявил: «Я счастлив сообщить, что программа «С интернетом жизнь проста», пользующаяся большим успехом, на протяжении вот уже 5 лет продолжает и позитивно влиять на переход Турции к информационному обществу, и развивать возможности женского трудоустройства. По завершении этого проекта мы нацелены повысить долю женщин в использовании технологий связи и информации, что не замедлит позитивно сказаться на их возможностях в трудоустройстве».