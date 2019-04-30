Киев, 30 апреля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко и избранный президент Украины Владимир Зеленский созвонились и договорились о встрече. Об этом сегодня, 30 апреля, написал Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Gov.ua Порошенко и Зеленский на дебатах

Порошенко пишет, что он позвонил Зеленскому и поздравил его с официальными итогами выборов нового президента Украины. Также политики договорились о встрече.

«Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов… Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время», — написал Порошенко.

Действующий президент Украины добавил, что свои последние недели на посту главы государства он посвятит ужесточению санкций против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов на Украине Зеленский одержал убедительную победу над Порошенко, набрав 73,23% голосов. Порошенко набрал только 24,46%.