Вашингтон, 30 апреля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. По словам главы административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэйни, США и Китай готовы завершить торговые переговоры «в течение двух недель», 30 апреля передает агентство Reuters.

США и Китай

«Это не будет продолжаться вечно… Мы близки к тому, чтобы что-то сделать», — сообщил Малвэйни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время состоятся его переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

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