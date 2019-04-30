Казань, 30 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. В преддверии празднования Дня Победы в Татарии с 1 мая все памятники павшим воинам и обелиски будут находиться под круглосуточной охраной сотрудников полиции, муниципальных служащих и участников добровольных народных дружин. При этом будут использоваться по максимуму возможности видеонаблюдения.

ИА REGNUM Вечный огонь

Особое внимание будет уделяться защищенности мест проведения массовых мероприятий. Для обеспечения безопасности в республике будет привлечено более 3,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел, около 400 сотрудников и военнослужащих Управления федеральной службы войск национальной гвардии, 250 курсантов учебных заведений МВД РФ.

При проведении различных мероприятий также будут использованы более 5,5 тыс. барьерных ограждений и 155 стационарных металлодетекторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всё чаще накануне празднования Дня Победы случатся факты вандализма и осквернения памяти о Великой Отечественной войне. Так, в Саратове вандалы изрисовали красной краской стоящий на постаменте танк Т-34, построенный на средства простой москвички в 1945 году и получивший имя «Мать-Родина».

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