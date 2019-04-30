Пекин, 30 апреля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в ходе открытых дебатов по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке в целях возобновления палестинско-израильского диалога выступил за безоговорочное признание принципа «два государства для двух народов», сообщает 30 апреля Синьхуа.

Justin McIntosh Израильско-палестинская граница

Палестинская проблема, по словам дипломата, является ядром урегулирования в этом регионе планеты, и общим делом международного сообщества является защита законных прав и интересов народа Палестины. Ситуация в автономии, особенно гуманитарная, между тем остается тяжелой и характеризуется расширением кризиса. Продолжается строительство израильских поселений, а двусторонние переговоры заведены в тупик. Для его преодоления необходимо срочное возобновление диалога и остановка провокационных, дестабилизирующих действий, которые осуществляются израильской стороной.

Гарантией достижения прочного мира постпред КНР назвал экономическое и социальное развитие, примером которого является продвижение китайской инициативы «Пояса и пути», которая открыта для всех потенциальных участников, подчеркнул Ма Чжаосюй.