Киев, 30 апреля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Верховная рада Украины будет искусственно затягивать инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, поскольку опасается роспуска. Об этом 30 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Мусиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

При этом он считает, что парламентская коалиция должна дать возможность Зеленскому распустить парламент.

«Инаугурацию нужно назначить до 27 мая и дать президенту полную возможность действий и сказать: «У вас есть право досрочно прекратить полномочия этого парламента». Нет 100% уверенности, что он это сделает (распустит парламент.), нет ни у кого. И что сама партия «Слуга народа» тоже готова к этому, несмотря на тот высокий рейтинг, который есть. Но дать ему эту возможность нужно. Парламент не должен ограничивать такую возможность. Иначе мы рискуем продуцировать такие же кризисы, которые продуцирует британский парламент с «брекситом», — считает Мусиенко.

По его словам, на парламентских выборах граждане Украины могут существенно обновить состав Верховной рады.

«Мы вошли в мировой европейский тренд, когда люди не доверяют традиционным политическим элитам и хотят их поменять любой ценой. Процесс, который сегодня идет в Украине, может пойти дальше на парламентские выборы. Важно, как этим воспользуются, что это не столько и не всегда «за» какого-то кандидата победителя, сколько «против», против старой элиты. Лучшее что может сделать новоизбранный президент и новая власть — просто услышать эти голоса и изменить ситуацию, полностью изменить состав элит. Частично изменить, конечно, можно», — добавил Мусиенко.

Он считает, что премьер-министр Владимир Гройсман может помочь Зеленскому наладить коммуникацию с парламентом.

«Сейчас у Зеленского выстраивают запасной способ коммуникации. Была информация о его встрече с Гройсманом. Это и Гройсману нужно. Гройсман — очень хороший коммуникатор с парламентом. Он знает через кого и как работать с депутатами. Посмотрите, как он отлично голосует бюджет. При условии достижения определенных компромиссов с действующим премьер-министром есть вероятность того, что при каденции этого парламента у новоизбранного президента есть возможность наладить сотрудничество. Я не говорю, что будет сформирована новая коалиция», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля будущий президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Владимир Гройсман провели неформальную встречу. В пресс-службе Зеленского сообщили, что политики обсудили «ситуацию в стране и мировоззренческие вопросы».

«Владимир Гройсман приехал познакомиться с Владимиром Зеленским. Обсуждались общие мировоззренческие вещи. Встреча была неофициальная. Говорили о жизни, о ситуации в стране», — говорилось в сообщении.

Напомним, 30 апреля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. По её словам, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев (13 млн 541 тыс. 528), за Петра Порошенко — 24,45% (4 млн 522 тыс. 450).