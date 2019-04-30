Анкара, 30 апреля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в Ливии и Сирии, сообщает 30 апреля турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

Kremlin.ru Владимир Путин

По информации агентства, российский и турецкий лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество в решении сирийского кризиса в рамках астанинских договоренностей.

Стоит отметить, что разговор Путина и Эрдогана состоялся на фоне обострения обстановки в Сирии. Турецкие военные подверглись нападениям курдских формирований, а российская группировка, по сообщениям СМИ, проводит интенсивную воздушную операцию в зоне «Идлиб», которую уже воспринимают как подготовку к наступлению сирийской армии на последний анклав радикальных боевиков.

Кроме того, в Стамбуле начала работу выставка вооружений, на которой Россия представила широкий спектр военной продукции.