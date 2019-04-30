Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился к участникам политического процесса в Венесуэле с призывом проявить «максимальную сдержанность» и не допустить эскалации, 30 апреля передает агентство Reuters.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность… избегать любого насилия и предпринять немедленные шаги для восстановления мира», — заявил представитель главы ООН Стеффан Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также отметил, что Гуттериш готов лично стать посредником в преодолении политического кризиса в Венесуэле.

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