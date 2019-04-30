Москва, 30 апреля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Курс доллара на торгах 30 апреля впервые с начала месяца превысил отметку в 65 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

По состоянию на 19:05 мск стоимость американской валюты поднималась до 65,02 рубля. На текущий момент курс доллара составляет 64,74 рубля, что на 28 копеек выше уровня открытия торгов.

Курс евро в ходе сегодняшних торгов вырос на 53 копейки — до 72,62 рубля.