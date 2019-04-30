Ташкент, 30 апреля, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регулирующее деятельность по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Центральный банк Республики Узбекистан Десять тысяч узбекских сумов

Работа по привлечению прямых иностранных инвестиций будет осуществляться путем реализации государственных пакетов акций (доли) в уставных капиталах хозяйствующих субъектов в сфере химической и нефтегазовой промышленности, машиностроения, банковско-страховых организаций.

Согласно документу, в этих целях также будут широко использоваться возможности инвестиционных и бизнес-форумов, презентаций («Road Show») и маркетинговых кампаний.

Мирзиёев поручил Госкомиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества, возглавляемой премьер-министром Абдуллой Ариповым, в двухнедельный срок утвердить графики проведения оценки и выставления на торги государственных пакетов акций, подлежащих реализации инвесторам.

«Предоставить право Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества вносить изменения в условия и способы реализации иностранным инвесторам государственных пакетов акций (доли) в хозяйственных обществах», говорится, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2018 году составил 624 миллиона долларов, что в три раза меньше по сравнению с показателями за 2017 год.