Киев, 30 апреля, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Официально объявленный избранным президентом Украины Владимир Зеленский объявил открытый конкурс на должность своего советника, о чём сообщил 30 апреля на своих страницах в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Если ты знаешь минимум три языка — украинский, английский обязательно; если ты имеешь определенный опыт в сфере журналистики или публичной сфере; если ты готов работать 24/7, пожалуйста, отправь свое резюме на электронную почту», — сказал Владимир Зеленский на кадрах опубликованного видеоролика.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля ЦИК Украины официально объявила об итогах президентских выборов в стране и о победе Владимира Зеленского, за которого голосовали почти три четверти граждан Украины, пришедших на избирательные участки.