Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США снижаются из-за падения котировок крупнейших IT-компаний, 30 апреля передает агентство Reuters.

(сс) DirtyOp Червь из яблока

Через два часа после открытия Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 126,48 пункта (0,48%), до 26 427,91 пункта, индекс S&P 500 снизился на 18,59 пункта (0,63%), до 2924,44 пункта, индекс Nasdaq снизился на 108,64 пункта (1,33%), до 8053,22 пункта.

К падению индексов привело крупное снижение курса акций Alphabet, владельца Google, а также Apple и связанных с ними компаний.

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