Челябинск, 30 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. В Челябинской области свой пост покинул директор регионального Агентства инвестиционного развития Алексей Бобов. Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы губернатора.

Отставка

Министр экономического развития региона Сергей Смольников получил выговор, уточнили в пресс-службе.

Уроженец Тюмени Бобов возглавил агентство 26 июня 2018 года. До него руководителем был Анатолий Лобко, который стоял у руля три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной таких мер стало то, что чиновники не исключали возможности строительства в Златоусте кремниевого завода. При этом местные жители были против таких планов. На их сторону встала областная власть. Решение принято и пересмотру не подлежит — завод здесь строить не будут.

По данным издания Накануне.Ru, кремниевый завод в городе предлагало построить НПО «Силарус» (входит в ГК «Титан»). Под эти цели планировалось перевести 60 га земли. Однако местные власти отменили публичные слушания. Этому предшествовало то, что жильцы собрали против строительства 15 тыс. подписей и направили соответствующее обращение в администрацию президента.