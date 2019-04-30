Суд остановил работу московского театра на 90 дней
Москва, 30 апреля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Деятельность государственного учреждения культуры «Московский театр «У Никитских ворот» приостановлена на 90 дней. Соответствующее решение 25 апреля вынес Пресненский районный суд Москвы.
Основанием стало нарушение в сфере пожарной безопасности. Бюджетное учреждение повторно не выполнило в установленный срок предписание Государственной противопожарной службы.
В ходе судебного процесса представитель театра пояснила, что учреждение пыталось выполнить предписание, но не успело в срок. Она просила суд не назначать наказания в виде приостановления деятельности.
Тем не менее Пресненский районный суд остановил работу театра на 90 дней, запретив в указанный период эксплуатировать помещения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Москве стартовали работы по благоустройству нового театрального квартала.