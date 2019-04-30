Москва, 30 апреля, 2019, 19:09 — ИА Регнум. Деятельность государственного учреждения культуры «Московский театр «У Никитских ворот» приостановлена на 90 дней. Соответствующее решение 25 апреля вынес Пресненский районный суд Москвы.

Teatrunikitskihvorot.ru Московский театр «У Никитских ворот»

Основанием стало нарушение в сфере пожарной безопасности. Бюджетное учреждение повторно не выполнило в установленный срок предписание Государственной противопожарной службы.

В ходе судебного процесса представитель театра пояснила, что учреждение пыталось выполнить предписание, но не успело в срок. Она просила суд не назначать наказания в виде приостановления деятельности.

Тем не менее Пресненский районный суд остановил работу театра на 90 дней, запретив в указанный период эксплуатировать помещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Москве стартовали работы по благоустройству нового театрального квартала.