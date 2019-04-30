Каир, 30 апреля, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Суд Египта вынес приговор семерым участникам группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 30 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Четверо участников группировки приговорены к пожизненному лишению свободы, ещё трое — к 10 годам тюремного заключения каждый.

Среди приговоренных оказался также бизнесмен Хасан Малек, который называется одним из главных финансистов группировки.

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