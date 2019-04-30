Париж, 30 апреля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Аналитики BNP Paribas ожидают продолжения роста нефтяных цен «в ближайшем будущем», 30 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно заявлению банка, производители нефти «зажимают рынок в условиях… перебоев с поставками и устойчивого спроса на нефть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 апреля нефть марки Brent преодолела отметку $73 за баррель.

Читайте также: Рост продолжается: нефть Brent превысила $73 за баррель