Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Из-за ужесточения санкций США Ирану угрожает сокращение добычи нефти более чем в два раза в 2019 году, 30 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно прогнозу Bank of America — Merrill Lynch, «добыча иранской нефти упадет до 1,9 млн баррелей в день (в 2019)… по сравнению с 3,6 млн баррелей в день (в 2018) в связи с введением санкций США».

При этом банк ожидает, что даже с учетом падения добычи Ирана и Венесуэлы рынок нефти окажется «почти сбалансированным» по спросу и предложению в 2019 году.

Читайте также: Рост продолжается: нефть Brent превысила $73 за баррель