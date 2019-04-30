Эр-Рияд, 30 апреля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Добыча нефти странами ОПЕК достигла четырехлетнего минимума в апреле 2019 года, 30 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

По информации агентства, общая добыча нефти странами картеля сократилась до 30,23 млн баррелей в сутки.

Сокращение добычи и поставок нефти странами ОПЕК и Россией вызвало рост нефтяных цен примерно на 30% с начала текущего года.

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