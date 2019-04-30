Добыча нефти ОПЕК достигла минимума за четыре года
Эр-Рияд, 30 апреля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Добыча нефти странами ОПЕК достигла четырехлетнего минимума в апреле 2019 года, 30 апреля передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ОПЕК
По информации агентства, общая добыча нефти странами картеля сократилась до 30,23 млн баррелей в сутки.
Сокращение добычи и поставок нефти странами ОПЕК и Россией вызвало рост нефтяных цен примерно на 30% с начала текущего года.
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