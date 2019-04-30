Киев, 30 апреля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Украинский политолог Андрей Дуда заявил, что «не понимает», почему штаб новоизбранного президента Владимира Зеленского обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании процесса оглашения результатов второго тура президентских выборов. Соответствующее заявление Дуда сделал 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

ЗеПрезидент. youtube.com Зеленский

«ЦИК должна была в десятидневный срок огласить результаты. Завтра был последний термин. Не было затягивания. Почти все президентские выборы так оглашались… Почему ЦИК не объявляет сразу… Они же ожидают решения судов. Им нужно проверить, было ли оспаривание результатов, чтобы потом не оспаривались результаты акта. Для этого ЦИК и выделяется 10 дней. Результаты выборов 2010 года и 2014 года объявляли через семь дней, тут девять дней. Разница небольшая», — напомнил Дуда.

Он сообщил, что точкой отсчета для проведения инаугурации Зеленского будет не сегодняшний день, а оглашение итогов выборов в официальных газетах — «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

«С этой даты будет считаться месячный термин (для проведения инаугурации)… Сегодняшнее объявление результатов выборов и публикация их в «Голосе Украины» и «Урядовом курьере» создает условия, чтобы привести к присяге Владимира Зеленского тогда, когда он не сможет распустить Верховную раду», — добавил Дуда.

При этом эксперт считает, что будущий президент Зеленский может начать «предварительные консультации с парламентом» относительно принятия его «пакета законодательных инициатив».

«Он может сказать о логике своих действий на определенный период и договориться с фракциями относительно этого», — рассказал Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля на пресс-конференции в Киеве глава ЦИК Татьяна Слипачук официально объявила Владимира Зеленского победителем второго тура президентских выборов. По её словам, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев (13 млн 541 тыс. 528), за Петра Порошенко — 24,45% (4 млн 522 тыс. 450). Слипачук сообщила, что сегодня ЦИК отправит эту информацию в официальные издания «Голос Украины» и «Урядовый курьер».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ЦИК намеренно затягивает его инаугурацию, лишая его возможности распустить парламент Украины.