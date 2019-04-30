Ставрополь, 30 апреля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. 4 млн 496 тысяч рублей составили доходы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в 2018 году. Это следует из данных декларации о доходах и собственности, опубликованных на сайте главы региона 30 апреля. По сравнению с 2017 годом доходы главы Ставрополья выросли на 407 тыс. рублей — за счет доходов от банковских вкладов.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

Супруга Владимира Владимирова в 2018 году заработала 963 тысячи рублей — по сравнению с 2017 годом ее доход значительно вырос, тогда она отчиталась о 40 тыс. рублей. В пресс-службе губернатора рост доходов супруги глава региона объяснили тем, что в 2017 году она находилась в отпуске по уходу за ребенком, а в 2018-м — занялась предпринимательством.

В собственности губернатора, как и годом ранее, две квартиры площадью 136,6 и 61,5 кв. метра, три машиноместа общей площадью 39,4 квадратных метра и легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-21. Супруга главы региона имеет в собственности BMW X5, ей принадлежат два земельных участка с жилыми домами площадью 151,8 и 253,4 кв. м, квартира в 35,8 кв. м.

Никаких крупных приобретений в 2018 году семья Владимира Владимирова не совершала, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, который ныне занимает пост сенатора от краевой думы, по итогам 2018 года отчитался о доходе в 17 млн 326,6 тыс. рублей — это на 7 млн рублей больше, чем годом ранее.