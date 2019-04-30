Москва, 30 апреля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Посла Российской Федерации в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности главы российской дипломатической миссии в Минске. Об этом сегодня, 30 апреля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Бабич

Напомним, что Бабич не является кадровым дипломатом и он считался политическим назначенцем. В Минске в качестве посла России он проработал менее года. Однако в период его работы российские власти активизировали работу по линии более глубокой интеграции с Белоруссией и натолкнулись на яростное сопротивление белорусских властей.

По данным источников, решение об отзыве Бабича уже принято и в ближайшее время будет обнародован соответствующий указ.

Послом России в Белоруссии Бабич стал 24 августа 2018 года. До этого он был полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Решение направить послом в Минск Бабича принималось в Кремле, там же решался вопрос об его отзыве.